Де і як зберігати сир у холодильнику, щоб він більше не псувався: помилки, яких припускається кожен другий
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Деякі господині вважають за краще класти сир у морозилку, але чи варто так робити?
Сьогодні сир – продукт не з дешевих. Тому, купуючи його, ми хочемо зберегти свіжість сиру якнайдовше. І якщо з овочами, наприклад, огірками, у цьому питанні все простіше, то молочний продукт має свої правила зберігання.
Що робити, якщо весь шматочок сиру не знадобився і хочеться, щоб він зберігався якнайдовше? В таких випадках треба знати, як правильно зберігати сир залежно від його сорту.
Як правильно зберігати сир у холодильнику
Тверді сорти зберігаються довше, а ось м’якіші можуть бути під захистом довго тільки в упаковці. Також не варто брати в якості упаковки звичайний пакет. Із завданням краще впорається пергаментний папір.
Варто пам’ятати, що небажано тримати сир у дверцятах холодильника чи на верхніх полицях. Все ж таки краще зберігати продукт у відсіках для овочів.
Багато хто також зберігає сир у морозилці. Однак варто знати, що у цьому випадку смакові якості продукту значно постраждають.
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