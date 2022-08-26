Як треба витирати пил із телевізора, щоб не довелося купувати новий: господарські хитрощі

Пил — це головний біль будь-якої людини

Телевізор — це техніка, яка разюче відрізняється від звичайних меблів. Тому для пристрою важливо не використовувати ті ж очисні засоби, що і для меблів.

Під час прибирання важливо не просто витирати пил, а й робити це правильно, пише bb. Зазначимо, що в цьому процесі багато припускаються помилок, які можуть буквально призвести до поломки телевізора.

Як правильно витирати пил із телевізора

Для прибирання краще використовувати серветку з мікрофібри — вона підходить для дзеркальних поверхонь, не шкодить і не залишає розводів.

У жодному разі не використовуйте на дисплеї спреї та інші очисні засоби, призначені для миття вікон. Жодна рідина не повинна потрапляти на телевізор. А ось пил з динаміків найкраще видалити пилососом.

І, звичайно, не варто забувати про пульт. На ньому накопичується безліч мікробів, з якими добре справляються серветки з засобом, що дезінфікує.

Раніше "Телеграф" писав, чим натерти дзеркало у ванній кімнаті, щоб воно не запотівало. Для усунення проблеми є 3 корисні та перевірені лайфхаки.