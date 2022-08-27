Як позбутися засмічення в раковині підручними засобами: бюджетний спосіб
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Для очищення зливу на кухні можна використовувати народні методи
Засмічення на кухні – дуже неприємна ситуація для господині. Крім того, що неможливо користуватися раковиною для миття посуду ще може відчуватися неприємний запах. Добре, якщо під рукою в такий момент виявився засіб для прочищення труб, проте проблему можна впоратися і за допомогою підручних засобів.
Як зазначає видання belnovosti, необхідні компоненти для прочищення раковини точно знайдуться на будь-якій кухні. Вам знадобиться сода, оцет і трохи часу.
Як прочистити засмічення в раковині оцтом та содою
Цей спосіб підходить для нескладних забруднень, а також є відмінним засобом для профілактики утворення "пробок" в каналізаційних трубах.
- Засипте в слив пів склянки соди і залийте такою ж кількістю оцту.
- Закрийте отвір у раковині тарілкою на 30 хвилин і почніть кип’ятити воду.
- Через пів години вилийте каструлю окропу в мийку і можете насолоджуватися результатом, що вийшов.
Раніше "Телеграф" давав поради, як підручними засобами можна позбутися неприємного запаху в холодильнику. А ще дізнайтеся, як легко та ефективно відмити жирний посуд у холодній воді.