Як позбутися засмічення в раковині підручними засобами: бюджетний спосіб

Для очищення зливу на кухні можна використовувати народні методи

Засмічення на кухні – дуже неприємна ситуація для господині. Крім того, що неможливо користуватися раковиною для миття посуду ще може відчуватися неприємний запах. Добре, якщо під рукою в такий момент виявився засіб для прочищення труб, проте проблему можна впоратися і за допомогою підручних засобів.

Як зазначає видання belnovosti, необхідні компоненти для прочищення раковини точно знайдуться на будь-якій кухні. Вам знадобиться сода, оцет і трохи часу.

Як прочистити засмічення в раковині оцтом та содою

Цей спосіб підходить для нескладних забруднень, а також є відмінним засобом для профілактики утворення "пробок" в каналізаційних трубах.

Засипте в слив пів склянки соди і залийте такою ж кількістю оцту. Закрийте отвір у раковині тарілкою на 30 хвилин і почніть кип’ятити воду. Через пів години вилийте каструлю окропу в мийку і можете насолоджуватися результатом, що вийшов.

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