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Як зберігати овочі взимку, щоб вони довго залишалися свіжими: корисні лайфхаки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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"Правила" зберігання овочів Новина оновлена 27 серпня 2022, 13:21
"Правила" зберігання овочів

Знаючи ці лайфхаки, вам пощастить зберегти свої запаси на довго.

На жаль, але не завжди є можливість зберігати всі овочі в холодильнику, щоб вони довше залишалися свіжими, а деякі взагалі не можна зберігати в холоді. Так само як і не всі можуть постійно купувати все свіже, адже багато хто купує відразу багато продуктів на зиму. Однак, якщо знати деякі хитрощі, то можна навіть мариновану курку заморозити на 3-4 місяці.

Як повідомляє prostoway, досвідчені господині, які знають ці хитрощі, заготовляють на зиму багато запасів, і всі вони "доживають" до весни цілістю та безпекою. Ділимося і з вами, як зберегти картоплю та інші коренеплоди свіжими у квартирі на довше.

Як зберігати овочі, щоб вони довго не псувалися

  • Картопля і цибуля — в теплу пору року їх краще тримати в темному і прохолодному місці, а взимку пересипати в ящики і зберігати біля балконних дверей або на балконі, якщо той утеплений.
  • Морква та буряк — в ідеалі підготувати для них ящик із піском. Зберігати овочі потрібно з обрізаним бадиллям у провітрюваному приміщенні з невисокою вологістю.
  • Кабачки, огірки, капуста — якщо є місце в холодильнику, то зберігайте їх там, ні, то можна на балконі, але тільки поки температура не нижче за нуль. Капуста добре зберігається в газетному папері або відкритому поліетиленовому пакеті.
  • Часник — тільки в прохолодному і добре провітрюваному приміщенні.
  • Помідори – жодних поліетиленових пакетів чи пластикових контейнерів.
  • Баклажани – достатньо помістити овоч у паперовий перфорований пакет та зберігати при кімнатній температурі.
  • Квасоля або в холодильнику, або висушити зерна і помістити в закриті банки або контейнери.

Раніше Тетяна Лакуста розповіла, які овочі, фрукти та суміші заготовити на зиму. Експерт прописала варіанти заготовок, які можуть знадобитися будь-якої миті.

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