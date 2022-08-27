Як зберігати овочі взимку, щоб вони довго залишалися свіжими: корисні лайфхаки

Знаючи ці лайфхаки, вам пощастить зберегти свої запаси на довго.

На жаль, але не завжди є можливість зберігати всі овочі в холодильнику, щоб вони довше залишалися свіжими, а деякі взагалі не можна зберігати в холоді. Так само як і не всі можуть постійно купувати все свіже, адже багато хто купує відразу багато продуктів на зиму. Однак, якщо знати деякі хитрощі, то можна навіть мариновану курку заморозити на 3-4 місяці.

Як повідомляє prostoway, досвідчені господині, які знають ці хитрощі, заготовляють на зиму багато запасів, і всі вони "доживають" до весни цілістю та безпекою. Ділимося і з вами, як зберегти картоплю та інші коренеплоди свіжими у квартирі на довше.

Як зберігати овочі, щоб вони довго не псувалися

Картопля і цибуля — в теплу пору року їх краще тримати в темному і прохолодному місці, а взимку пересипати в ящики і зберігати біля балконних дверей або на балконі, якщо той утеплений.

— в теплу пору року їх краще тримати в темному і прохолодному місці, а взимку пересипати в ящики і зберігати біля балконних дверей або на балконі, якщо той утеплений. Морква та буряк — в ідеалі підготувати для них ящик із піском. Зберігати овочі потрібно з обрізаним бадиллям у провітрюваному приміщенні з невисокою вологістю.

Кабачки, огірки, капуста — якщо є місце в холодильнику, то зберігайте їх там, ні, то можна на балконі, але тільки поки температура не нижче за нуль. Капуста добре зберігається в газетному папері або відкритому поліетиленовому пакеті.

— якщо є місце в холодильнику, то зберігайте їх там, ні, то можна на балконі, але тільки поки температура не нижче за нуль. Капуста добре зберігається в газетному папері або відкритому поліетиленовому пакеті. Часник — тільки в прохолодному і добре провітрюваному приміщенні.

— тільки в прохолодному і добре провітрюваному приміщенні. Помідори – жодних поліетиленових пакетів чи пластикових контейнерів.

– жодних поліетиленових пакетів чи пластикових контейнерів. Баклажани – достатньо помістити овоч у паперовий перфорований пакет та зберігати при кімнатній температурі.

– достатньо помістити овоч у паперовий перфорований пакет та зберігати при кімнатній температурі. Квасоля або в холодильнику, або висушити зерна і помістити в закриті банки або контейнери.

Раніше Тетяна Лакуста розповіла, які овочі, фрукти та суміші заготовити на зиму. Експерт прописала варіанти заготовок, які можуть знадобитися будь-якої миті.