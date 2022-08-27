Навіщо хитрі господині кладуть пляшку мийного засобу в бачок унітазу: лайфхак оцінять навіть гості

Добре і для унітаза, і для самої ванної кімнати

Ми вже неодноразово писали, що існує безліч способів прибрати неприємний запах у туалеті — освіжить ванну і олія, і звичайний шматок мила.

Ще одним лайфхаком поділилися досвідчені господині. Виявляється, достатньо наповнити ванну кімнату свіжістю і приємним ароматом, а заразом — очистити унітаз і дезінфікувати його всього одним недорогим мийним засобом. Знадобиться лише 1 літрова пляшка, яку вистачить на 2-3 місяці використання.

Як освіжити ванну кімнату

Беремо пляшку будь-якого засобу для миття підлоги або для миття посуду з приємним ароматом. Робимо маленький отвір близько до дна за допомогою нагрітої голки і поміщаємо пляшку в зливний бачок унітаза. Щоб пляшка не випливла, на дно варто помістити камінці.

У цьому випадку при кожному змиві ванна наповнюватиметься приємним ароматом, а сам унітаз залишиться чистим і свіжим.

Додамо, щоб унітаз залишався чистим і без хвороботворної мікрофлори, замість "хімії" ми можемо помістити в унітаз аспірин або навіть туалетний папір.