Найхитріший і водночас простий спосіб позбавитись мух

Цей лайфхак для боротьби з мухами є абсолютно безпечним

Влітку і ранньої осені в наші житла постійно залітають комахи. Якщо комарів в оселі можна позбутися за допомогою саморобної пастки, то впоратися з мухами не менш просто. Але як бути з цими докучливими комахами, якщо вони заважають на відкритому просторі, наприклад, під час трапези на свіжому повітрі?

Все просто, пише Ukr.Media. Існує один дуже легкий, але робочий трюк, який відлякає мух. Для нього знадобиться щільний прозорий пакет, вода та кілька монет, бажано мідні або схожі на них.

Як позбутися мух

Пакет заповнюємо приблизно половину водою. Монети кладемо в пакет, наповнений водою, і добре перев’язуємо його будь-якою мотузкою. Підвішуємо конструкцію, що вийшла над місцем, від якого потрібно прогнати мух.

Вся річ у тому, що мухи не люблять блискучі поверхні, а особливо блиск води, в цьому випадку ще й посилений блиском монет.

Також допоможе в боротьбі з комахами в літню пору натуральний спрей для відлякування мух або пастка з яблучним оцтом. Виготовити їх дуже просто.