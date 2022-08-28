Будуть як нові: простий та дієвий спосіб очистити газові конфорки від жиру та нагару

Конфорки будуть як нові, і газ витрачатиметься економніше

Після приготування жирних страв плита настільки швидко забруднюється, що потім побутовий прилад доводиться відмивати всіма можливими та неможливими способами. Особливо страждають від приготувань газові конфорки, які потім відчистити навіть спеціальними засобами для чищення буває не так-то швидко.

Через брудні конфорки газ починає витрачатися активніше, пише domosedy. Щоб повернути їм колишній вигляд, достатньо скористатися одним простим способом — всі інгредієнти, що очищають, вже є у вас вдома.

Як швидко почистити конфорки газової плити

Знімаємо конфорки, розділяємо їх. З кожного боку змащуємо невеликою кількістю будь-якої зубної пасти. Перекладаємо всі конфорки в глибокий посуд. Сюди ж наливаємо 1 ст.л. будь-якого мийного засобу для посуду та 1 ст.л. соди. Заливаємо окропом і залишаємо на 3 години. Після закінчення часу чистимо конфорки губкою під проточною водою, сушимо і повертаємо на місце.

Раніше "Телеграф" писав, як легко відмити жир у важкодоступних місцях газової плити.