Як уберегти квасолю від жучків до весни: корисні поради, як зберігати бобові взимку

Поради для зберігання квасолі, перевірені роками.

Квасоля — це дуже корисна рослина, яка є замінником м’яса через схожий білковий склад. Та й у принципі бобові наділені великою кількістю вітамінів та мінералів, що робить їх цінним джерелом енергії. Тому серед ваших заготовок на зиму квасоля має бути обов’язково.

Однак є маленький нюанс, що квасолю також дуже люблять і комахи, які можуть повністю знищити врожай, якщо вчасно запобігти цьому. Про п’ять найефективніших способів зберігання квасолі на зиму пише infoeda.

Як правильно зберігати квасолю взимку

Квасолю можна зберігати різними способами: і в холодильнику, і в скляних банках, і в морозильній камері і навіть при кімнатній температурі, проте завжди варто пам’ятати про деякі правила:

бобові обов’язково потрібно просушити,

потрібно вибирати квасолю, яка дозріла повністю,

квасолю обов’язково потрібно перебрати та викинути всі пошкоджені боби.

Щоб взагалі не морочитися, квасолю можна помістити в морозильну камеру. При чому заморожувати можна не лише суху квасолю, а й молоду. А взагалі, найоптимальніший варіант для зберігання бобових – це тканинні мішечки чи скляні банки.

У банки потрібно насипати 2-4 сантиметри попелу, а потім насипати в них квасолю та закрити кришкою. Важливо, щоб кришка щільно прилягала до тари. А якщо ви вирішили зберігати боби в мішечках, їх заздалегідь потрібно опустити в слабкий розчин солі, а потім просушити.

Крім цього, квасолю можна зберігати і при кімнатній температурі, проте потрібно буде зробити особливі умови для цього: боби розфасуйте по невеликих контейнерах і додайте в них насіння кропу і часник нарізаний (на 1 кілограм бобів потрібно від 10 до 20 грамів насіння кропу і 3- 4 нарізані зубчики часнику). Це допоможе захистити квасолю від шкідників.

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