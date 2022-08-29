Навіщо солити воду для миття підлоги: хитрість від досвідчених домогосподарок

Сіль допомагає відмити підлогу до блиску, а також зберігає такий ефект на довго.

Виявляється, що звичайна кухонна сіль — це не тільки приправа для приготування їжі, але й універсальний засіб, який може допомогти вимити весь будинок до блиску. Наприклад, за допомогою солі можна позбутися неприємного запаху в туалеті, а також повернути речам білизну та свіжість, і це ще далеко не повний список її переваг.

Можливо ви не знали, але багато господинь під час миття підлог додають у воду трохи солі (буквально 2 ст.л.). І правильно роблять, адже вони знають, що завдяки цим білим кристаликам вони досягнуть ідеальної чистоти статі, пише prostoway. Що може звичайна сіль?

Навіщо додавати сіль у воду для миття підлоги

По-перше, хлорид натрію (сіль) вважається відмінним засобом для чищення, яке дуже добре збирає бруд з підлоги. Сіль пом’якшує воду, і виходить такий ефект.

Друге – сіль не залишає розлучень та липких слідів на поверхні, на відміну від інших мийних засобів.

Також сіль безпечна для будь-яких видів поверхонь і не має жодного різкого запаху, що дуже добре, якщо в будинку є діти, тварини або алергіки.

Ще однією перевагою солі є той факт, що хлорид натрію знищує пилових кліщів та захищає від бактерій.

Раніше "Телеграф" розповідав навіщо додавати сіль у пральну машину. Французькі домогосподарки впевнені, що хлорид натрію здатний замінити дорогі кондиціонери.