Як заготовити зелень на зиму, щоб вона залишилася свіжою: маловідомий спосіб без заморожування

Простий спосіб, завдяки якому ви зможете побалувати себе свіжою зеленню навіть узимку.

Найпростіший спосіб заготувати зелень на зиму свіжою, це вирощувати її вдома на підвіконні або балконі. Проте не кожен захоче із цим поратися. Та й нема чого, адже є спосіб кращий. Зазначимо, що вам навіть не знадобиться морозилка, адже цей спосіб не потребує заморожування. Також раніше ми розповідали, як правильно зберігати бобові взимку.

Як повідомляє prostoway, це маловідомий спосіб як зберігати зелену цибулю, петрушку, кріп свіжими всю зиму, проте дуже ефективний. Ніяких заморожувань та сушіння.

Як заготовити свіжу зелень на зиму

Пір’я цибулі промийте під водою, а потім просушіть і наріжте кільцями. Те саме потрібно зробити і з кропом і петрушкою.

Після цього візьміть півлітрову чисту банку і насипте в неї невеликий шар солі. Потім зверху на нього викладіть шар цибулі, таким чином заповніть місткість догори.

Шари можна розбавляти петрушкою чи кропом.

Подібне "зелене" асорті чудово зберігається всю зиму. Однак перед тим, як вживати цибулю, її бажано промити водою, адже вона буде солоною.

Раніше Тетяна Лакуста розповіла, які крупи слід обов’язково заготовити на зиму.