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Роз’їсть забруднення та жирові плями: ваша плита буде як нова завдяки 2 недорогим інгредієнтам

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Видавіть трохи зубної пасти на імбир
Видавіть трохи зубної пасти на імбир

Знадобиться тільки імбир та зубна паста

Після приготування жирної їжі плита хоч-не-хоч, але згодом дуже забруднюється. Решітки, газові конфорки, ручки... У них буквально в’їдається жир, який, якщо відразу не протерти, засихає, і очистити його буде дуже важко.

Але є один дивовижний засіб, який буквально роз’їсть забруднення та жирові плями на плиті. Для його приготування знадобиться всього лиш імбир та зубна паста, пише cpykami.

Як приготувати засіб для чищення в домашніх умовах

Очищаємо імбир та дрібно нарізаємо. Додаємо трохи води та у ступці натираємо до виділення соку. Проціджуємо та переливаємо в пульверизатор для зручності. Потім в імбирну воду додаємо зубну пасту. На маленьку пляшечку досить 1 ч. л., на великий пульверизатор — 1-1,5 ст. л. Все ретельно збовтуємо. Розпорошуємо домашній очисний засіб на плиту і залишаємо на кілька хвилин. Потім протираємо паперовим рушником або губкою.

Раніше "Телеграф" писав, як легко відмити жир у важкодоступних місцях газової плити.

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