Зникне прямо на очах: як усунути засмічення в раковині за 5 хвилин
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Метод дуже простий, тому впоратися з ним буде нескладно.
Періодично кожна домогосподарка стикається з проблемою, як усунути засмічення в раковині. Раніше ми вже писали, як запобігти подібній проблемі — важливо не змивати в раковину деякі продукти, а тепер розповімо, що можна зробити, якщо пробка таки утворилася.
Для того, щоб позбутися засмічення в раковині необов’язково використовувати спеціальні прилади та засоби, пише belnovosti. Тим більше не у всіх це приладдя взагалі є. Однак не варто їх купувати, адже є один трюк, який допоможе швидко впоратися із проблемою.
Як швидко очистити засмічення в раковині
Все що вам потрібно буде – це білизна та мийний засіб для посуду. Змішайте ці інгредієнти в рівних пропорціях і вилийте розчин у злив. Бажано залишити раковину в такому вигляді на кілька годин, щоб суміш подіяла.
Потім потрібно буде налити в раковину трохи гарячої води, щоби промити злив. У результаті все знову добре працюватиме, а про засмічення можна забути.
Раніше "Телеграф" розповідав, що позбутися засмічення у раковині можна також за допомогою іншого засобу, який ви легко знайдете у себе в будинку. Мова про пральний порошок, який чудово справляється із засміченнями, зокрема, у ванній кімнаті.