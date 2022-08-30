Зникне прямо на очах: як усунути засмічення в раковині за 5 хвилин

Метод дуже простий, тому впоратися з ним буде нескладно.

Періодично кожна домогосподарка стикається з проблемою, як усунути засмічення в раковині. Раніше ми вже писали, як запобігти подібній проблемі — важливо не змивати в раковину деякі продукти, а тепер розповімо, що можна зробити, якщо пробка таки утворилася.

Для того, щоб позбутися засмічення в раковині необов’язково використовувати спеціальні прилади та засоби, пише belnovosti. Тим більше не у всіх це приладдя взагалі є. Однак не варто їх купувати, адже є один трюк, який допоможе швидко впоратися із проблемою.

Як швидко очистити засмічення в раковині

Все що вам потрібно буде – це білизна та мийний засіб для посуду. Змішайте ці інгредієнти в рівних пропорціях і вилийте розчин у злив. Бажано залишити раковину в такому вигляді на кілька годин, щоб суміш подіяла.

Читайте також: Категорія Lifestyle Як прочистити раковину від будь-яких засмічень: ТОП-10 способів, які реально працюють Усунути засмічення в раковині на кухні та у ванній можна різними способами: дізнайтеся найпопулярніші та найпростіші.

Потім потрібно буде налити в раковину трохи гарячої води, щоби промити злив. У результаті все знову добре працюватиме, а про засмічення можна забути.

Раніше "Телеграф" розповідав, що позбутися засмічення у раковині можна також за допомогою іншого засобу, який ви легко знайдете у себе в будинку. Мова про пральний порошок, який чудово справляється із засміченнями, зокрема, у ванній кімнаті.