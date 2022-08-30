Як використовувати зубочистки в будинку не за прямим призначенням: ТОП-10 ідей, які вам знадобляться
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Ділимося з вами креативними ідеями, яке корисне застосування можна знайти зубочисткам.
Люди з багатою фантазією здатні придумати найнесподіваніші ідеї та креативні підходи до вирішення побутових проблем. Наприклад, звичайні зубочистки можна використовувати не лише за прямим призначенням, але й для інших цілей.
Ці маленькі дерев’яні палички допоможуть вам вдома для найрізноманітніших цілей – від суто практичних, під час прибирання чи готування, до несподіваних та творчих. "Телеграф" знайшов застосування простим зубочисткам у побуті.
Як використовувати зубочистки: цікаві лайфхаки
- Щоб перевірити готовність випічки, достатньо встромити в тісто зубочистку — вона має залишатися чистою та сухою.
- За допомогою зубочисток готують та оформляють найрізноманітніші канапе для святкового чи фуршетного столу.
- Дерев’яною загостреною паличкою дуже зручно скріплювати краї рулетиків чи інших фаршированих закусок.
- Щоб легко очистити дрібні та важкодоступні місця на клавіатурі комп’ютера, на телефоні та інших гаджетах, достатньо обробити їх, вмочивши кінчик зубочистки у спирт.
- Підпалити свічку і при цьому не обпектися самим вам допоможе тонка дерев’яна паличка, що горить довше за сірник.
- Створення таких шедеврів, як їстівні букети із фруктів чи цукерок, просто неможливе без дрібних непомітних дерев’яних шпажок.
- Щоб край скотчу більше не губився, підкладайте під нього зубочистку після кожного використання.
- Тонкий кінчик зубочистки допомагає майстриням приклеїти намистинки, бісер або паєтки на виріб.
- А якщо заплутався ланцюжок із тонкого цінного металу, зубочистка дозволить розплутати вузол, при цьому не порвавши і не подряпавши його.
- Прокол у садовому шлангу можна усунути, якщо вставити у нього зубочистку і обернути шланг ізоляційною стрічкою – дерево розбухне від води та перекриє вихід.
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