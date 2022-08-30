Ділимося з вами креативними ідеями, яке корисне застосування можна знайти зубочисткам.

Люди з багатою фантазією здатні придумати найнесподіваніші ідеї та креативні підходи до вирішення побутових проблем. Наприклад, звичайні зубочистки можна використовувати не лише за прямим призначенням, але й для інших цілей.

Ці маленькі дерев’яні палички допоможуть вам вдома для найрізноманітніших цілей – від суто практичних, під час прибирання чи готування, до несподіваних та творчих. "Телеграф" знайшов застосування простим зубочисткам у побуті.

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Як використовувати зубочистки: цікаві лайфхаки

Щоб перевірити готовність випічки, достатньо встромити в тісто зубочистку — вона має залишатися чистою та сухою. За допомогою зубочисток готують та оформляють найрізноманітніші канапе для святкового чи фуршетного столу. Дерев’яною загостреною паличкою дуже зручно скріплювати краї рулетиків чи інших фаршированих закусок. Щоб легко очистити дрібні та важкодоступні місця на клавіатурі комп’ютера, на телефоні та інших гаджетах, достатньо обробити їх, вмочивши кінчик зубочистки у спирт. Підпалити свічку і при цьому не обпектися самим вам допоможе тонка дерев’яна паличка, що горить довше за сірник. Створення таких шедеврів, як їстівні букети із фруктів чи цукерок, просто неможливе без дрібних непомітних дерев’яних шпажок. Щоб край скотчу більше не губився, підкладайте під нього зубочистку після кожного використання. Тонкий кінчик зубочистки допомагає майстриням приклеїти намистинки, бісер або паєтки на виріб. А якщо заплутався ланцюжок із тонкого цінного металу, зубочистка дозволить розплутати вузол, при цьому не порвавши і не подряпавши його. Прокол у садовому шлангу можна усунути, якщо вставити у нього зубочистку і обернути шланг ізоляційною стрічкою – дерево розбухне від води та перекриє вихід.

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