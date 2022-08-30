Комарів у будинку більше не буде: якого запаху вони страшенно бояться

Впоратися з комарами в оселі дуже просто, якщо знати "таємну зброю"

Багатьох комах у будинку можна позбутися без дорогої хімії. І якщо від тарганів допоможе олія лемограсу або перцевої м’яти, то впоратися з комарами ще простіше. Є один запах, який ці комахи терпіти не можуть, і тому покинуть ваш будинок миттєво.

Лайфхаком із боротьбі з комарами в оселі ділиться ресурс Express. Ви можете самостійно виготовити природний репелент проти цих паразитів. Головний інгредієнт саморобного засобу — олія лимонного евкаліпта.

Саме цей запах широко використовують для відлякування комарів. Ви можете створити свій власний репелент, просто змішавши одну частину олії лимонного евкаліпту з 10 частинами олії або гамамелісу.

Олію лимонного евкаліпта також можна змішати з водою. Просто налийте його в миску або невеликий контейнер і додайте від 5 до 10 крапель. Можна додати чайну свічку, щоб вона плавала у воді та виглядала естетично.

Крім того, суміш можна помістити в порожню пляшку з розпилювачем і використовувати в будинку, саду або навіть на шкірі.

Раніше "Телеграф" розповів, як відлякати мух із дому влітку. Тут також є певний запах, який ці комахи ненавидять.

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