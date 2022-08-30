Що робити, якщо гострий перець обпікає руки

Як приготувати супер-гостру закуску і при цьому не обпекти руки гірким перцем — є прості способи.

Якщо в сім’ї любителі гостренького часто просять зробити закуски з пекучим червоним перцем, то господарки мають ризик отримати опік шкіри рук під час готування. Також таке лихо підстерігає людей у сезон зимових заготовок, адже багато рецептів містять гострий перець чилі.

Щоб у процесі приємного кухонного клопоту захиститися від проблеми подразнення на ніжній шкірі, "Телеграф" знайшов для вас корисні поради, як уникнути опіків від гострого перцю. І якщо неприємність таки сталася, існує кілька методів якнайшвидше зняти палюче відчуття на шкірі.

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Що робити, щоб уникнути опіків від пекучого перцю: лайфхаки

Найпростіша профілактика опіків – перед готуванням надягніть на руки тонкі гумові рукавички. І проблеми взагалі не виникне.

Якщо під рукою рукавичок не виявилося, а готувати все ж таки потрібно, надягніть на руки поліетиленові пакетики. На жаль, у них працювати не так зручно, як у рукавичках, зате ваші руки будуть захищені.

Перед тим, як різати гострий перець на обробній дошці, обмотайте її харчовою плівкою або пакетом — тоді пекучий сік перцю не в’їсться в дерево і не зіпсує руки і продукти від дотику.

Якщо сік перцю таки потрапив на шкіру, відразу ж змастіть її будь-якою олією. Обмокніть ватний спонж у олію і обережно втирайте її в уражене місце протягом хвилини. Потім змийте теплою водою з рідким милом.

Полегшити дію перцю допоможе молоко, кефір чи сметана – просто занурте руки у холодну рідину на деякий час.

Як не дивно, але від опіку допоможуть спиртовмісні речовини. Помийте руки горілкою, одеколоном або збризкайте санітайзером — це прибере відчуття печіння шкіри.

А ось вода не допоможе позбутися опіку, і навіть навпаки – осередок подразнення від отруйного соку пошириться на інші ділянки шкіри.

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