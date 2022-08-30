Як випрати кросівки в пральній машині, не зіпсувавши: простий лайфхак

Важливо знати, що не можна робити під час прання взуття, інакше пошкодите і барабан машини, і кросівки

Кросівки — зручне взуття, яке підійде під безліч нарядів. Особливо якщо йдеться про білі мокасини або кеди. Ось тільки потрібно постійно підтримувати їх у чистоті. Кеди і кросівки багато хто прає в пральній машині. Але тут важливо знати кілька важливих нюансів, щоб очистити взуття і при цьому не пошкодити механізм "пралки".

Здавалося б, нічого складного в процесі немає, але багато хто з нас припускаються помилок при пранні взуття. Одна з найпопулярніших – класти шнурки у пральну машину. Про лайфхаки, які стануть у нагоді при чищенні кросівок в домашніх умовах, пише ресурс Express.

Як правильно прати кросівки в пральній машині

Найважливіше, прати кросівки окремо від інших речей. Бажано перед пранням промити підошву від бруду й каміння. Це запобігатиме їх застряванню в пральній машині та потенційному пошкодженню барабана.

Краще завжди ставити взуття на холодне прання, незалежно від того, з яких матеріалів воно складається. Можна використовувати прання при температурі 30 градусів, оскільки воно очищає взуття, але запобігає усадці. Встановіть налаштування пральної машини на повільний цикл віджимання, щоб взуття не надто сильно тремтіло.

Для кожного виду взуття є свої правила. Так, тканинне взуття стирають на швидкому режимі та при максимальній температурі 30 градусів. Також слід встановити низький рівень оборотів. Виконання цих кроків повинне захистити кросівки від впливу надто великої кількості води протягом тривалого періоду часу і звести до мінімуму будь-які шанси на усадку взуття при видаленні плям. На стійкі плями слід спочатку нанести засіб для виведення плям, а потім поміщати взуття в машину.

Шкіряні кросівки можна прати у пральній машині, але лише у холодній воді. В цілому, краще уникати очищення такого виду взуття в "пралці". Замшеве взуття так само слід чистити вручну.

Велика помилка — це забувати виймати устілки з взуття під час прання. Устілки тендітні та тонкі й можуть повністю зіпсуватися, якщо їх покласти в пральну машину.

Крім того, висуньте шнурки перед тим, як покласти кросівки в пральну машину, і покладіть їх в окремий пакет для прання. Інакше шнурки у пральній машині можуть зачепитися та потенційно зламати її.

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