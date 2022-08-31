Відро для сміття більше смердіти не буде: з цим лайфхаком дуже легко позбутися неприємного запаху

Цей спосіб не тільки прибере сморід, а й запобіжить його

Дуже часто, а то й постійно, з відра для сміття по всьому будинку доноситься неприємний запах. Тільки переконайтеся, чи не смердить в оселі через старі меблі.

Пропонуємо вам один маленький, але хитрий трюк, завдяки якому можна позбутися запаху, та й взагалі запобігти смороду у відрі для сміття. Вам знадобиться лише ополіскувач для порожнини рота, при чому будь-який, навіть найдешевший, пише cpykami.

Як прибрати запах з відра для сміття

Змочуємо ватяний диск ополіскувачем. Кладемо на дно нового, чистого пакета для сміття. Цього буде достатньо, щоби підтримувати приємний, ненав’язливий запах.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в жодному разі не можна ставити відро для сміття в будинку. Ця прикмета може геть змінити ваше життя.