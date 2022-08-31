Як відіпрати червоні плями від гранатового соку: головне робити це по "гарячих слідах"

Перше "правило" — не дати гранатовому соку в’їстись у тканину.

Гранати та гранатовий сік — це дуже корисні продукти, але дуже "брудні" і плями від них досить складно вивести. Однак якщо знати деякі хитрощі, то можна відіпрати практично будь-яку пляму.

Як повідомляє prostoway, червоні плями від гранатового соку можна швидко і легко вивести, якщо робити це по гарячих слідах поки що пляма ще "свіжіша". Що треба робити – читайте далі.

Як випрати пляму від гранатового соку

Перше — прополощіть пляму гарячою водою, а ще краще — окропом. Такий метод точно врятує речі з бавовни.

Друге – можна використовувати соду. Розчиніть 2 ст. соди в 2 літрах води та замочіть брудну річ на 2 години. А потім виперіть як завжди.

Третє – може допомогти суміш яєчного жовтка та гліцерину. Для цього візьміть 1 жовток, який змішайте із 1 ст.л. гліцерину. Цей розчин нанесіть круговими рухами на пляму, а потім виперіть як завжди.

Раніше "Телеграф" писав, що досвідчені господині також використовують оцет під час прання. Цей продукт не тільки входить до складу саморобного кондиціонера для білизни, а й забезпечить приємний запах випраним речам.