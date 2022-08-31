Від цього запаху комарі розлітаються за секунди: як легко позбутися комах у будинку

Впоратися з комарами можна навіть без дорогих репелентів

У теплу пору року багато хто стикається з такою проблемою в житлі, як різні комахи. І якщо позбутися мух можна за допомогою саморобної пастки, то відлякати комарів допоможе один досить приємний аромат.

Як пише ресурс express, один елементарний лайфхак за лічені секунди впорається з комарами в будинку. Важливо, що вам не доведеться витрачати гроші на хімічні репеленти з магазину. Проти писклявих комах є відмінний "запах-відлякувач", добре всім відомий. Йдеться про корицю.

Проти комарів дуже ефективно працює олія кориці. Корична олія показало себе перспективним у якості екологічно чистого пестициду, який приємно пахне, і вона навіть здатна вбивати личинок комарів. Крім того, кориця також діє як репелент проти дорослих комарів, що забезпечує реальне безпрограшне вирішення проблеми.

Щоб позбавитися комарів за допомогою запаху кориці, здійснить елементарний лайфхак. Просто додайте кілька крапель олії кориці в невелику миску з водою і помістіть її в місця, де найбільше помічаєте комарів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як упоратися з іншими неприємними комахами в оселі, наприклад, з міллю. Щоб цей паразит не зіпсував ваш одяг, треба провернути простий лайфхак. Що важливо, йдеться про екологічний та дешевий засіб проти молі.