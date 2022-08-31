Від плісняви не залишиться і сліду: дієвий лайфхак за допомогою дешевих підручних засобів

"Секретна зброя" проти цвілі швидше за все вже стоїть у вашій шафі

Цвіль може завдавати незручностей у будинку, особливо на кухнях та у ванних кімнатах. Але є просте рішення, яке допоможе позбавитися цвілі в домашніх умовах. Зробити саморобний розчин із звичайних предметів домашнього вжитку зможе кожен.

Лайфхаком із боротьби з пліснявою в оселі ділиться видання Express. Важливо встигнути усунути плісняву до того, як її поширення набере величезних масштабів. Цвіль може викликати неприємний запах у будинку, утворити гниль і зіпсувати багато речей.

Нерозбавлений оцет можна розпорошувати на тверді поверхні на кухні та у ванній: він добре працює проти грибка. Розчин відбілювача також є добрим варіантом. Розбавте відбілювач водою, як зазначено виробником. На зовнішні поверхні можна нанести розчин відбілювача та води у пропорції 1:10. Зачекайте від 10 до 20 хвилин і промийте.

Чудово спрацює й аміак. Змішайте розчин 50/50 і розпорошіть на поверхню. Зачекайте дві-три години та змийте. Однак ніколи не змішуйте нашатирний спирт з відбілювачем або іншими засобами для чищення, це може створити токсичні та небезпечні пари.

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Для очищення зовнішніх поверхонь домовласники можуть використовувати тринатрійфосфат — білу гранульовану або кристалічну тверду речовину, що добре розчиняється у воді з утворенням лужного розчину. Хімікат використовується в якості засобу для чищення, засобу для виведення плям і знежирювача. Не забудьте лише вивчити інструкцію.

Зазначимо, що під час чищення плісняви краще надягти захисні засоби.

Додамо, що в приміщеннях слід підтримувати достатній рівень вологості, тоді пліснява не матиме шансів. Забезпечте вдома належну вентиляцію, встановіть витяжки та у разі витоку води миттєво усувайте їх.

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