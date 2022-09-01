Цим універсальним засобом можна вимити всю квартиру до блиску: рецепт суміші з копійчаних компонентів

Очищає жир, вапняний наліт та інші забруднення

Не секрет, що побутова хімія вважається найкращим помічником будь-якої сучасної господині. Однак коштує вона в магазинах недешево, а про ефективність деяких засобів для чищення можна тільки посперечатися. Відмінною ідеєю буде приготувати натуральний засіб своїми руками, маючи під рукою ті компоненти, які можна купити за копійки.

Працює краще за будь-які дорогі засоби суміш із харчової соди, солі, рідкого мила, ефірної олії та перекису водню. Вона чудово очищає жир, вапняний наліт та інші складні забруднення, з якими нерідко не справляється агресивна "хімія", пише udachnyesovety.mediasole.

Як приготувати очисний засіб, який очистить всю оселю

Змішуємо всі інгредієнти у невеликій ємності. Перед прибиранням відкладаємо необхідну кількість порошку в окрему ємність та додаємо до нього 1/2 ч. л. перекису водню. У результаті виходить м’яка піна. Її можна використовувати для очищення різних поверхонь, у тому числі плити, сантехніки та стін.

Раніше "Телеграф" писав, як легко відмити жир у важкодоступних місцях газової плити.