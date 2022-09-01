Після цього лайфхака раковина сяятиме: треба всього 2 простих продукти

Підручні засоби допоможуть видалити будь-який жир та бруд

Чищення кухонної раковини – це рутинна робота, яку слід виконувати не рідше одного разу на тиждень. Бо цей прилад один із найбільш використовуваних на кухні. Як і у випадку із засміченням у мийці, на допомогу прийдуть прості й екологічно чисті засоби. Раковина блищатиме навіть без використання дорогої хімії.

Якийсь дезінфікуючий засіб допоможе знищити мікроби, але раковина може після цього виглядати тьмяно. Є чудовий метод, який це виправить. Лайфхаком з очищення кухонної мийки поділилося видання Express. Потрібні лише два недорогі засоби, можливо, вони вже є у вашому будинку – харчова сода та лимон.

Так, слід розрізати навпіл лимон, перш ніж додати ложку соди. Цей продукт зазвичай використовується у випічці, але також відомий своїми багатоцільовими властивостями для чищення. Білий порошок працює як м’який абразив, а лужні властивості харчової соди допоможуть розчинити органічні забруднення. Не лякайтеся того, що харчова сода шипить і пузириться при контакті зі свіжим лимонним соком, це нормальна реакція. Лимонна кислота видалить будь-який жир та бруд. Після того, як завершите процес чищення, змийте засіб теплою водою і раковина стане красивою й блискучою.

Слід додати, що замість викидання лимону після того, як його вичавили або використовували в їжі, краще тримати його неподалік. Адже лимонна кислота ідеально підходить для прибирання. До того ж, цей засіб має приємний бонус – свіжий аромат.

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