Краще способу прибрати наліт у ванній не знайти: потрібен лише 1 простий засіб

Вапняні відкладення в душі — часта проблема, але її легко вирішити

Ванна кімната може блищати і сяяти, тільки якщо там немає вапняного нальоту. Ці молочно-білі відкладення збираються скрізь, де є вода. І з проблемою не так просто впоратися, особливо якщо у вас жорстка вода. На допомогу прийде один простий засіб, який, напевно, є у вашому будинку.

Вапняний наліт не є небезпечною речовиною, але може виглядати непривабливо. Він також може заважати роботі кранів, труб і душових насадок, що згодом призводить до засмічення та зниження тиску води. На щастя, видалити наліт можна за допомогою натуральних продуктів. Про лайфхак з видалення нальоту у ванній пише ресурс Express.

Так, оцтова кислота в оцті — найкраща зброя, яка ідеально очистить ванну від вапняного нальоту без необхідності використання хімікатів. Щоб впоратися з вапняними відкладеннями, змішайте теплу воду і розчин оцту, використовуючи грубішу сторону губки, що не дряпає.

Щоб ванна кімната сяяла чистотою, рекомендується щодня протирати всі поверхні після кожного використання. Так ви зможете уникнути накопичення відкладів і водяних плям. Також гарною практикою є ополіскування душового піддону.

Можна зберігати у ванній кімнаті пульверизатор з рівною сумішшю оцту та води. Після кожного прийняття душу розпорошуйте розчин, а потім протирайте поверхні. Завдяки цьому простому кроку ваш душ сяятиме щодня.

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