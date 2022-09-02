Як відмити кухонну витяжку за 15 хвилин: перевірений роками та досвідом спосіб

Засіб бюджетний, але дієвий.

У міру експлуатації кухонної витяжки її поверхня поступово тьмяніє, а решітка повітря покривається липким нальотом і жиром, через що його продуктивність падає. І відмити кухонну витяжку іноді дуже важко, особливо якщо це робити не зовсім часто. Однак якщо знати невеликий лайфхак, зробити це буде набагато простіше.

Як повідомляє prostoway, одним із найкращих, а головне перевірених роками способом, є чищення витяжки гарячою водою, харчовою содою та лимонною кислотою. Як приготувати подібний розчин, що чистить — читайте далі.

Як відмити кухонну витяжку за 15 хвилин

Вам знадобиться 1 ст. соди та 1,5 ст.л. лимонної кислоти. Змішайте всі інгредієнти, додайте трохи води (1-2 ст.л.), і нанесіть масу на поверхню витяжки і залиште на 7-10 хвилин. Після цього залийте гарячою водою на 3-5 хвилин і сполосніть.

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Варто зазначити, що ця паста також може впоратися з нагаром у духовці і жиром у мікрохвильовій печі.

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