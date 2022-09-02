Як приготувати макарони, щоб вони не злиплися: два перевірені способи

Завдяки цьому способу, макарони не перетворяться на в’язку масу.

Макарони – це один із найпопулярніших гарнірів, який підходить практично для кожної страви. Однак якщо допускати кілька помилок при їх варінні, то замість смачної розсипчастої страви, ви отримаєте велику масу, що злиплася. Як цього уникнути – читайте далі.

Головною причиною того, що макарони при варінні злипаються — це те, що в макаронних виробах є велика кількість крохмалю. Як повідомляє prostoway, досвідчені кулінари користуються двома перевіреними способами, якими ми ділимося і з вами.

Як приготувати макарони, щоб вони не злиплися

Перший спосіб – при варінні необхідно у воду додати 1 ч.л. олії (бажано без аромату – оливкова або соняшникова).

Другий спосіб – вода із лимонним соком. Зварені макарони промийте у холодній воді із соком свіжого лимона. Плюс до всього легка кислинка додасть страві нові витончені нотки.

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