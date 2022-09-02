Прибере жир, з яким не справляється навіть тертка: цей "гарячий" метод врятує будь-яку сковороду та каструлю

Цей спосіб працює на всі 100%

Практично завжди з часом на сковородах і каструлях утворюється застарілий жир і нагар, який навіть дорогими очисними засобами і жорсткими терками не так-то легко очищається. Однак господині дуже винахідливі, тому, щоб упоратися з цією проблемою, можна використовувати їх продумані хитрощі. Раніше ми писали, як прибрати нагар на посуді за допомогою мила та соди. Тепер розповідаємо про "гарячий" метод.

Цей спосіб очищення складних забруднень на посуді збереже сили та час, пише cpykami. Суть його дуже проста.

Брудний посуд просто нагріваємо на плиті. На гарячий посуд наносимо будь-який засіб для чищення проти жиру і забруднень. Чекаємо, поки посуд трохи охолоне, а потім, як зазвичай, його миємо. Таким "гарячим" способом очистяться будь-які плями, що важко виводяться, і в’їлий жир.

Раніше "Телеграф" ділився з вами хитрістю досвідчених домогосподинь, як можна відмити плиту від жиру без "хімії". А ще дізнайтеся, як легко та ефективно відмити жирний посуд у холодній воді.