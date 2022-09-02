У рази дешевше магазинних: як зробити таблетки для посудомийки своїми руками

Рецепт саморобних таблеток для посудомийки, які не відрізняються ефективністю від покупних

Щоб відмити посуд та інші кухонні пристрої від забруднень, деякі люди використовують у побуті посудомийні машини. Таблетки, що використовуються для миття посуду в машині, коштують чималих грошей, при цьому вони дуже швидко закінчуються.

Виручать, коли закінчаться фірмові засоби, саморобні таблетки для посудомийки. Вони так само добре очищають тарілки, сковорідки та каструлі навіть від застарілого жиру, пише belnovosti. Посуд буде чистим до скрипу!

З чого зліпити таблетки для посудомийки

Знадобиться кальцинована сода, сіль, лимонна кислота, мийний засіб для посуду та вода. У ємності змішуємо півтори склянки соди, чверть склянки лимонної кислоти, майже повну склянку солі, 4 ложки мийного засобу та пів склянки води. Все перемішуємо, ліпимо з кашки таблетки. Можна використати форму для льоду. Викладаємо приготовлені таблетки на паперові рушники і виносимо на холодний балкон або кладемо на 30 хвилин у морозилку.

Раніше "Телеграф" ділився з вами хитрістю досвідчених домогосподинь як можна відмити плиту від жиру без хімії. А ще дізнайтеся, як легко та ефективно відмити жирний посуд у холодній воді.