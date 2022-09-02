Що додати в пральну машину, щоб одяг не вицвітав під час прання: простий лайфхак

Досвідчені господині вже давно використовують для прання одягу дешевий підручний засіб

Запобігти вицвітанню одягу під час прання можна неймовірно просто і дешево. Лише потрібно додати в "пралку" копійчаний предмет домашнього вжитку. Досвідчені господині користуються цим способом, щоб продовжити термін служби одягу та зробити його чистішим.

Про лайфхак, який збереже колір одягу після прання, пише видання Express. Може прозвучати дивно, але в пральну машину необхідно покласти такий простий інгредієнт – сіль. Особливо ефективний цей засіб для прання темних речей, наприклад, джинсів.

Так перед запуском пральної машини потрібно просто додати в барабан ложку кухонної солі, перш ніж завантажити одяг. Виявляється, що сіль — чудовий недорогий продукт, який є в більшості будинків, і додавання її до темної білизни допоможе запобігти вицвітанню. Сіль часто використовується для закріплення барвника при комерційному фарбуванні. Вона відмінно видаляє бруд і пил із тканини, зберігаючи яскравість кольору.

Не забувайте також прати темні речі навиворіт і використовувати нижчу температуру прання. Подібні прості поради допоможуть вашому одягу довше залишатися у хорошому стані. Використовувати сіль можна разом із звичайним засобом для миття. Сіль також можна застосовувати для видалення плям, таких як кров, жир, пліснява й багато іншого.

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