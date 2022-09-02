Простий продукт поверне блискучий вигляд старій сковороді: дешевий лайфхак

Засіб, який вам знадобиться для очищення сковороди, напевно зберігається у вашій кухонній шафі

Харчова сода — універсальний засіб для чищення, який знадобиться при прибиранні будинку або впорається з неприємним запахом в холодильнику. Виручить вона і у випадку з миттям сковорід: від нагару та старих відкладень не залишиться і сліду.

Як основа харчова сода може розчиняти органічні сполуки, такі як бруд і жир. А її структура діє як м’який абразив, це означає, що вона може видаляти стійкі плями, не залишаючи подряпин на багатьох поверхнях. Про те, як за допомогою соди повернути блискучий вигляд старій сковороді, пише ресурс Express.

Якщо у вас є сковорода, яка занадто довго не використовувалася, або ваша духовка страждає від накопичення відкладень, що пригоріли, то харчова сода може стати найпростішим і ефективним вирішенням проблеми. Спочатку змочіть уражену ділянку гарячою водою, потім насипте трохи харчової соди, щоб весь бруд був покритий. Залишіть на півгодини, перш ніж продовжити очищення.

Харчова сода допоможе вам легко видалити бруд. Для додаткового посилення збризкайте сковороду сумішшю води й оцту, поки харчова сода замочується. Разом з оцтом сода створює реакцію, яка може видалити жир та інші відкладення.

Допоможе сода і в миття духової шафи. Раніше "Телеграф" писав, як очистити духовку за допомогою харчової соди за 15-20 хвилин. Все, що потрібно для цього лайфхака — півсклянки харчової соди та три столові ложки води.