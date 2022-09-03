Не тільки в кулінарії: три незвичайні способи, як можна використовувати гірчицю
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Досвідчені господині купують гірчичний порошок не лише для приготування.
Гірчичний порошок — це не тільки приправа, яку можна використовувати при приготуванні багатьох страв, але і чудовий помічник для прибирання в будинку. Раніше ми вже писали, як за допомогою гірчиці відмити тарілки в холодній воді, а тепер розповідаємо про ще кількох лайфхаків, якими користуються досвідчені домогосподарки.
Як повідомляє belnovosti, гірчичний порошок має непоганий антибактеріальний ефект, тому його активно використовують при не тільки при митті посуду, але і підлоги. Щобільше, гірчиця може допомогти позбавитися неприємного запаху в холодильнику.
Як можна використовувати в побуті суху гірчицю
- Чиста підлога — у відрі з водою розведіть по великій ложці гірчиці та солі, і цією сумішшю помийте підлогу. Зазначимо, що подібний розчин допоможе очистити навіть найбруднішу підлогу.
- Нешкідливий засіб для миття посуду, який легко справляється з жиром — змішайте в рівних пропорціях соду з сухою гірчицею. Засіб наносите на вологу губку.
- Для усунення неприємного запаху в холодильнику — розведіть у воді ложку гірчиці і помийте техніку зсередини. Також засіб можна використовувати і на будь-якій поверхні, яку ви хочете продезінфікувати.
Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою харчової соди почистити раковину на кухні.