Як відмити скляні банки від етикеток та клею: максимально прості та дієві способи

Способи, що підходять для будь-яких скляних виробів.

Економні домогосподарки не викидають різноманітні скляні баночки від майонезу, соусу, томатної чи шоколадної пасти, а зберігають для того, щоб далі використовувати. Однак на багатьох із них приклеєні етикетки або цінники, які, на жаль, не завжди вдається легко зняти. Раніше ми писали, як прибрати сліди від скотчу на склі, а тепер розповідаємо, як упоратися з подібною проблемою на скляному посуді.

Є кілька способів, які допоможуть швидко відмити скляні банки від клею та етикеток, повідомляє Ukr.Media. Якщо не спрацював один спосіб, спробуйте наступний.

Як відмити скляні банки від етикеток

Мийні засіб і гаряча вода - найпростіший і найпоширеніший спосіб. У місткість наберіть гарячу воду і додайте туди будь-який мийний засіб, а потім у цю воду помістіть банку і залиште на кілька хвилин. Етикетка розм’якне, і її легко видалити.

найпростіший і найпоширеніший спосіб. У місткість наберіть гарячу воду і додайте туди будь-який мийний засіб, а потім у цю воду помістіть банку і залиште на кілька хвилин. Етикетка розм’якне, і її легко видалити. Сода та рослинна олія – спосіб, який підходить для видалення ламінованих етикеток. Змішайте соду та олію і доведіть до стану каші. Нанесіть на банку і залиште на пару хвилин, а потім ретельно протріть місце, де був клей.

Олія, сода та меламінова губка - з олії та соди зробіть кашку і нанесіть засіб на проблемне місце і залишити на пару хвилин. Потім ділянку з наклейкою протріть меламіновою губкою і промийте тару. Якщо в будинку немає меламінової губки, її можна замінити гумкою.

з олії та соди зробіть кашку і нанесіть засіб на проблемне місце і залишити на пару хвилин. Потім ділянку з наклейкою протріть меламіновою губкою і промийте тару. Якщо в будинку немає меламінової губки, її можна замінити гумкою. Сода та гірчиця - налийте в місткість гарячу воду і розведіть у ній гірчицю та соду. Після цього поставте в розчин банки і залиште їх на всю ніч. На ранок наклейку буде легко змити.

налийте в місткість гарячу воду і розведіть у ній гірчицю та соду. Після цього поставте в розчин банки і залиште їх на всю ніч. На ранок наклейку буде легко змити. Фен — Нагрійте етикетку струменем гарячого повітря, щоб клей трохи розм’якшився. Ви легко зніміть папір, підчепивши його голкою. А залишки клею можна зняти за допомогою рідини для зняття лаку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою харчової соди почистити раковину на кухні.