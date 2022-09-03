Як видалити вапняний наліт із лійки душа: розкрито простий спосіб

Ділимося простим рецептом розчину від нальоту на лійці душа

На ванних змішувачах та душових лійках після багаторазового використання накопичуються вапняні відкладення та бруд. І якщо відмити дверцята душової кабіни можна без особливих труднощів, то позбутися нальоту на душовій насадці не так легко.

Оскільки це поширена проблема, способів впоратися з нальотом на лійці є безліч, але буває, що не всі з них ефективні. Напевно, ви використовували лимонну кислоту не тільки під час приготування їжі. Наприклад, чистили лимонкою чайник від накипу. Тому ви знаєте, що завдяки своїм властивостям цим засобом можна вичистити практично все.

Як почистити лійку душа

Знадобляться рукавички, тканинні серветки, лимонна кислота та щітка. Наливаємо в невелику миску гарячу воду і насипаємо приблизно 30 г лимонки. Перемішуємо та змочуємо в розчині тканинні серветки. Обертаємо ними лійку душа і залишаємо приблизно на годину. Потім знімаємо серветки, протираємо лійку щіткою, змочуємо її в розчині, що залишився, і просто обполіскуємо водою.

Ви також можете зробити це з душовим шлангом та змішувачем.

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