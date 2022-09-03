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Навіщо протирати дзеркала картоплею: хитрість, про яку мало хто знає

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як швидко помити вікна та дзеркала
Як швидко помити вікна та дзеркала

Простий і дуже дешевий лайфхак, із приголомшливим результатом.

Ніхто не хоче бачити своє зображення у брудному дзеркалі з плямами та розлученнями. Тому кожна домогосподарка намагається робити все для того, щоб дзеркала в їхньому будинку завжди були чистими та доглянутими. Ми вже писали, як зробити так, щоб уникнути запотівання дзеркала у ванній кімнаті, а тепер розповідаємо, як помити дзеркальну поверхню так, щоб не залишалися розлучення.

Виявляється, для цього необов’язково використовувати спеціальні засоби, адже чудовий засіб для очищення дзеркал завжди є на кухні у будь-якої господині, пише belnovosti. І цей "чарівний" засіб — це картопля.

Як правильно використовувати картопля для чищення дзеркала

У складі картоплі є крохмаль, який добре справляється з різним брудом і розлученнями. Для цього помийте картоплю, очистьте від шкірки і розділіть на дві половинки. А потім протріть дзеркало овочем і зачекайте кілька хвилин.

Потім візьміть суху чисту ганчірку та видаліть із дзеркала крохмаль. Результат на обличчя – доглянуте та чисте дзеркало.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати цвіль у ванній кімнаті.

Теги:
#Прибирання #Картопля #Люстерко #Лайфхак