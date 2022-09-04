Рус

Як швидко очистити килими від пилу та шерсті: простий лайфхак турецьких господинь

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
935
Як легко почистити килим Новина оновлена 04 вересня 2022, 08:10
Як легко почистити килим

Дієвий розчин легко зробити із підручних засобів

Хоч би як ви не намагалися акуратно ходити по килимах, вони з часом втрачають свій колишній вигляд, забруднюються, на них з’являються плями від різних рідин, сліди від тварин, у тому числі і шерсть домашніх улюбленців. Впадати у відчай не варто, адже у вас є все під рукою, щоб почистити килим.

Позбутися пилу та шерсті допоможуть такі компоненти, як пральний порошок, нашатирний спирт, гумові рукавички та щітка. Це дієвий турецький спосіб чищення, пише belnovosti. Після цієї процедури, яка займає не більше 15 хвилин, ваш килим стане дуже чистим.

Як почистити килим

Наливаємо в таз трохи гарячої води, додаємо по 1 ст. л. порошку та нашатирю, все перемішуємо. Надягаємо рукавички і змоченою в розчині щіткою чистимо килим круговими рухами. Все просто!

Раніше "Телеграф" писав, як почистити пилосос, а заразом і освіжити оселю, за допомогою прального порошку.

Теги:
#Прибирання #Килим #Лайфхак