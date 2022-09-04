Як швидко очистити килими від пилу та шерсті: простий лайфхак турецьких господинь
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Дієвий розчин легко зробити із підручних засобів
Хоч би як ви не намагалися акуратно ходити по килимах, вони з часом втрачають свій колишній вигляд, забруднюються, на них з’являються плями від різних рідин, сліди від тварин, у тому числі і шерсть домашніх улюбленців. Впадати у відчай не варто, адже у вас є все під рукою, щоб почистити килим.
Позбутися пилу та шерсті допоможуть такі компоненти, як пральний порошок, нашатирний спирт, гумові рукавички та щітка. Це дієвий турецький спосіб чищення, пише belnovosti. Після цієї процедури, яка займає не більше 15 хвилин, ваш килим стане дуже чистим.
Як почистити килим
Наливаємо в таз трохи гарячої води, додаємо по 1 ст. л. порошку та нашатирю, все перемішуємо. Надягаємо рукавички і змоченою в розчині щіткою чистимо килим круговими рухами. Все просто!
Раніше "Телеграф" писав, як почистити пилосос, а заразом і освіжити оселю, за допомогою прального порошку.