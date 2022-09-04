Чим замінити лимонну кислоту при чищенні чайника: 3 бюджетні варіанти

Ці засоби відрізняються доступністю і мають не меншу ефективність, ніж лимонка

Лимонна кислота відома своїми властивостями миттєво та якісно видаляти будь-які забруднення в будинку. Лимонкою можна відмінно відчистити лійку душу від вапняного нальоту, а також різні кухонні прилади від накипу, зокрема чайник.

Однак, якщо у вас під рукою немає цього чудопорошку, його можна замінити на інші підручні засоби. І для цього не доведеться витрачати чималі гроші у магазинах. Впоратися з накипом у чайнику допоможе оцет, сода чи шкірки фруктів.

Три способи очистити чайник від вапняного нальоту

Оцет

Відмінно підходить для металевих чайників. 100 мл харчового оцту розводимо у літрі води. Заливаємо розчин у чайник і кип’ятимо на вогні невеликої потужності доти, доки відкладення не відшаруються від боків посуду.

Сода

Підходить для металевих та емальованих чайників. Наповнюємо ємність водою та додаємо всередину 1 ст. л. харчової соди. Потім кип’ятимо вміст чайника протягом 30 хвилин.

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Шкірки фруктів

У шкірці яблук і груш містяться фруктові кислоти, які можуть впоратися з нальотом, що утворився в чайнику. Поміщаємо шкірки від фруктів у посуд, заливаємо водою і кип’ятимо кілька хвилин.

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