Овочі будуть як із грядки: як правильно заморозити баклажани та перці на зиму

Якщо дотримуватися всіх "правил" овочі збережуть свій первісний вигляд, навіть після розморожування.

Поки одні домогосподарки готують консервацію на зиму, інші роблять "свіжі" заготівлі, щоб у холоди можна було поласувати овочами та фруктами, ніби їх щойно зібрали з грядок або в саду. Сьогодні ми хочемо розповісти, як правильно заморожувати баклажани та перці, щоб вони не втратили свій смак та аромат.

Щоб уникнути "гумового" ефекту, який часто зустрічається при заморожуванні баклажанів, а також появи гіркоти після розморожування, ми і ділимося з вами методом заморожування, який позбавить вас таких неприємних сюрпризів. Як повідомляє Ukr.Media, подібний спосіб допоможе вам "розтягнути" літо навіть на зиму.

Як правильно заморозити баклажани та перець на зиму.

Помийте баклажани, викладіть їх на лист і поставте в духовку, розігріту до 200 градусів. Запікайте овочі пів години.

Потім овочі накрийте фольгою, щоб овочі пропарилися і очистьте їх від шкірки. Після цього покладіть їх у контейнер для заморожування.

Не зайвим буде розділити овочі пергаментом, таким чином їх буде легше відокремлювати один від одного після розморожування.

Так само можна заморожувати і перці.

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