Саморобна пастка, яка миттєво справляється з мухами: зробити дуже просто

Є один ефективний "липкий спосіб" позбутися мух у кімнаті

Гонятися по дому за мухами з мухобойкою – не дуже приємне заняття. На щастя, є багато натуральних лайфхаків, від яких мухи миттєво розлітаються. Один із варіантів – пастка, яку елементарно спорудити в домашніх умовах.

Є один простий інгредієнт, який допоможе позбутися мух в кімнаті протягом години. Обійтися можна без магазинних репелентів. Як пише видання Express, незамінним помічником у боротьбі з мухами стане мед. Цей продукт точно не завдасть шкоди, та й коштуватиме бюджетну суму.

Як зробити пастку для мух своїми руками

Виготовити пастку для мух за допомогою меду — досить простий спосіб. Все, що вам потрібно для цього лайфхака, трохи меду, папір, вода та скотч.

Для початку нагрійте у каструлі чверть склянки меду та води. Поки мед гріється, наріжте папір на смужки. Потім змастіть один бік паперу сумішшю меду й води.

Ви можете покласти смуги на підвіконня біля відкритого вікна або приклеїти їх до рами за допомогою скотчу. Мух, як правило, приваблює мед через його солодкість, проте липка консистенція їх губить.

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