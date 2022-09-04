Як відбілити шви між плиткою у ванній: хитрощі, які варто взяти на замітку

Повернути білизну швам між плиткою простіше простого.

Одна з найпоширеніших проблем, з якою стикалася кожна домогосподарка, — це брудні шви між плиткою у ванній кімнаті. З’являється бруд у них дуже швидко, а ось позбутися від неї — проблематичніший, але все ж таки можливо. Щобільше, зробити це можна завдяки підручним засобам.

Досвідчені господині починають займатися відбілюванням швів, як тільки вони починають набувати сірого відтінку, пише belnovosti. І використовують для цього зовсім не різні хімічні засоби, а продукти, які є на кожній кухні.

Як відмити шви між плиткою у ванній

Сода — найпростіший і найдієвіший метод. Порошок розводьте в невеликій кількості води і доведіть розчин до стану пасти. Після цього нанесіть його на шви на 10 хвилин, а потім видаліть за допомогою жорсткої щітки.

Гірчиця з содою та лимоном — засіб для більш запущених варіантів. Велику ложку гірчиці, дві ложки соди, сік із часточки лимона та горошину зубної пасти ретельно перемішайте та додайте трохи води. Нанесіть суміш на шви на 30 хвилин, а потім змийте.

— засіб для більш запущених варіантів. Велику ложку гірчиці, дві ложки соди, сік із часточки лимона та горошину зубної пасти ретельно перемішайте та додайте трохи води. Нанесіть суміш на шви на 30 хвилин, а потім змийте. Перекис — засіб для легкого, антибактеріального прибирання. У місткість з розпилювачем влийте розчин перекису та води (1:2) та проведіть обробку.

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