Як часто потрібно видаляти вапняний наліт із чайника: ефективний спосіб очищення

Накип у чайнику шкодить йому та збільшує кількість споживаної енергії

Чайники — це побутові прилади, що часто використовуються і вимагають регулярного очищення від накипу. Білі відкладення у чайнику не лише негарні, а й впливають на смак води. А ще накопичення вапняного нальоту знижує ефективність нагрівальних елементів, а це означає, що вони повинні працювати старанніше та споживати більше енергії. Через це вам доведеться більше платити за рахунками. На щастя, є дешевий та ефективний спосіб видалення накипу з приладу.

Як пише видання Express, очистити чайник від вапняного нальоту під силу кожному. До того ж, лайфхак не вимагає покупки дорогих засобів у магазині. Все, що вам знадобиться, вже зберігається у вашій кухонній шафі.

Накип у чайнику — поширена проблема в районах із жорсткою водою, оскільки вища концентрація магнію і кальцію призводить до утворення вапняного нальоту. Особливо помітний білий осад на нержавіючій сталі. Процес очищення слід повторювати приблизно раз на місяць, залежно від того, як часто ви використовуєте чайник. Ще одна важлива порада — не залишати воду в чайнику після того, як ви перестали його використовувати, оскільки стояча вода також сприяє утворенню вапняного нальоту.

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Як очистити чайник від накипу в домашніх умовах

При очищенні чайника допоможе будь-яка кислота. Наприклад, добре працюють оцет та вода, змішані разом, або лимонний сік. Почніть із заповнення чайника на три чверті або водою й одним лимоном, або водою та оцтом у рівних частинах. Залишіть такий розчин на одну годину. Потім закип’ятіть чайник (тричі для лимона, один раз для оцту) і дайте йому охолонути. Далі ретельно промийте кілька разів.

Закип’ятіть чайник ще раз, щоб переконатися, що немає присмаку, і протріть чайник зовні антибактеріальним універсальним засобом для чищення і вологою тканиною. Роблячи це вдруге, ви позбавитеся від накипу та будь-яких залишків засобів.

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