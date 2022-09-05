Метод "бурито": простий спосіб швидко висушити одяг після прання (відео)

На додаток до цього методу можна використовувати фен.

Бувають випадки, коли вам терміново потрібна якась ваша річ, а вона щойно після прання та ще мокра. Однак це ще не привід відмовлятися від неї і шукати собі інший "лук", адже моркі речі можна висушити набагато швидше, якщо знати один найпростіший лайфхак.

Швидким способом, як висушити одяг після прання, поділилася американська блогерка Керолайн Соломон. У своєму TikTok-акаунті вона опублікувала короткий "відеоурок", в якому і розповіла про особливості її методу.

"Я називаю це "методом буріто"", — зазначила блогерка.

Що потрібно робити? Все просто: вологу річ покладіть на попередньо розстелений на рівну поверхню рушник. Потім скатайте рушник разом з мокрою річчю в рулон і добре його відіжміть (можна навіть походити по ньому ногами).

Після проведеної маніпуляції повісьте річ сушитися "традиційним" методом, і, як стверджує Керолайн, одяг висохне набагато швидше за решту прання.

Раніше "Телеграф" писав, що досвідчені господині також використовують оцет під час прання. Цей продукт не тільки входить до складу саморобного кондиціонера для білизни, а й забезпечить приємний запах випраним речам.