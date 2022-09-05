Саморобний суперзасіб для матраців із підручних продуктів: видалить навіть старі плями

Є один дешевий, але ефективний спосіб навести лад із матрацом

Матрац необхідно чистити кожні шість місяців. Регулярне чищення матраців захистить їх від бактерій та потенційно неприємних тварин, таких як пилові кліщі. Ефективно почистити матрац допоможе перевірений спосіб з використанням натуральних продуктів.

Про лайфхак з чищення матраца в домашніх умовах пише видання Express. Видалити навіть застарілі плями з матраців можна за допомогою домашнього розчину. Виконати глибоке чищення та поглинути неприємні запахи допоможуть засоби, які вже є у вашому будинку.

Що знадобиться для чищення матраца:

пилосос (в ідеалі ручний),

сода,

перекис водню,

прозорий засіб для миття посуду,

велика пляшка з розпилювачем,

білі ганчірки або серветки для чищення,

гумові рукавички.

По-перше, потрібно зняти простирадла та наматрацники. Потім ретельно пропилососьте матрац за допомогою насадки-щітки або ручного пилососа, щоб видалити волосся, пил і волокна. Тепер насипте на матрац велику кількість харчової соди, щоб забрати зайву рідину та запахи. Рівномірно розподіліть соду і залиште мінімум на годину, потім ретельно пропилососьте матрац.

Якщо на матраці є глибокі плями, слід провернути ще одну маніпуляцію. Змішайте близько 200 г перекису водню, три столові ложки харчової соди та одну чайну ложку прозорого засобу для миття посуду у великій пляшці. Добре струсіть, а потім рясно розпорошіть на кожну пляму. За необхідності злегка потріть ділянку, а потім промокніть її вологою чистою тканиною, поки пляма не зникне. Очищення паром — ще один хороший спосіб вбити бактерії в глибших шарах матраца, але для цього потрібен пароочисник.

В ідеалі потрібно дати матрацу провітритися. Свіже повітря та сонячне світло можуть допомогти нейтралізувати будь-які небажані організми, що викликають запах, бактерії і плісняву.

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