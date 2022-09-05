Рушники будуть м’якими та пухнастими, якщо додавати при пранні всього 1 інгредієнт: є на кожній кухні

Розповідаємо, як зробити рушники м’якими після прання

Часто після прання махрові вироби стають твердими. Щоб повернути рушникам чистоту, свіжість і м’якість, багато господинь використовує для цього дорогі засоби побутової хімії, проте є кілька хитрощів з прання цих виробів, які точно не збанкрутять вас.

Щоб рушники знову стали м’якими та пухнастими, слід знати, як часто та чим прати махрові вироби, а також якою має бути температура та режим у пральній машинці.

Як часто потрібно прати рушники

Якщо банні рушники використовуються щодня, то міняти їх слід 1 раз на 3-5 днів. А ось рушники для рук потрібно міняти ще частіше, наприклад, 1 раз на 3 дні.

Температура та режим

Для звичайного прання достатньо вибрати режим із температурою прання 60 градусів. Для лляних, білих та махрових виробів підійдуть режими з 90-95 градусами. Кольорові рушники з вишивкою рідко перуться при температурі вище 40 градусів.

Чим прати махрові рушники

Для білих рушників підходять засоби для інтенсивного прання, а для кольорових – рідкі мийні засоби. Щоб матеріал і надалі залишався м’яким, можна додавати сіль, яка пом’якшує воду та зберігає колір.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися плям кави на одязі, а також, як прибрати зеленку з улюбленої речі.