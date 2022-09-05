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Рушники будуть м’якими та пухнастими, якщо додавати при пранні всього 1 інгредієнт: є на кожній кухні

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Як випрати рушники, щоб знову стали м’якими та пухнастими
Як випрати рушники, щоб знову стали м’якими та пухнастими

Розповідаємо, як зробити рушники м’якими після прання

Часто після прання махрові вироби стають твердими. Щоб повернути рушникам чистоту, свіжість і м’якість, багато господинь використовує для цього дорогі засоби побутової хімії, проте є кілька хитрощів з прання цих виробів, які точно не збанкрутять вас.

Щоб рушники знову стали м’якими та пухнастими, слід знати, як часто та чим прати махрові вироби, а також якою має бути температура та режим у пральній машинці.

Як часто потрібно прати рушники

Якщо банні рушники використовуються щодня, то міняти їх слід 1 раз на 3-5 днів. А ось рушники для рук потрібно міняти ще частіше, наприклад, 1 раз на 3 дні.

Температура та режим

Для звичайного прання достатньо вибрати режим із температурою прання 60 градусів. Для лляних, білих та махрових виробів підійдуть режими з 90-95 градусами. Кольорові рушники з вишивкою рідко перуться при температурі вище 40 градусів.

Чим прати махрові рушники

Для білих рушників підходять засоби для інтенсивного прання, а для кольорових – рідкі мийні засоби. Щоб матеріал і надалі залишався м’яким, можна додавати сіль, яка пом’якшує воду та зберігає колір.

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