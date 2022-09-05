Білий одяг залишається білим: що додати в пральну машину, щоб зберегти кольори

Завдяки дешевому засобу речі після прання не вицвітуть і не забарвляться

При пранні дуже важливо не зіпсувати колір одягу. Особливо якщо доводиться прати речі різних кольорів або чорно-білий одяг. Часто може линяти виріб з білими вставками. На щастя, є дешеві домашні засоби, які допоможуть речам не вицвітати при пранні та зберігати таке саме забарвлення.

Одним з основних кроків при пранні є сортування одягу, так темні речі не будуть змішуватися зі світлими. Але що робити зі смугастими чи просто чорно-білими речами? Як пише видання Express, потрібно врахувати кілька простих правил і застосувати лайфхак, для якого потрібний звичайний оцет.

Так, перед пранням одяг необхідно протестувати, щоб побачити, чи кольори не линяють. Знайдіть приховане місце на одязі, наприклад, шов, і зануріть у теплу воду. Якщо фарба почне розтікатися, отже, під час прання річ линятиме і може зіпсувати інші речі.

Багато хто вважає, що одяг потрібно прати у гарячій воді. Із сучасними миючими засобами це не потрібно. Більше того, уникайте гарячої води, тому що вона розкриває волокна одягу та "дає волю" барвнику. Замість цього використовуйте холодну воду — найкращий спосіб запобігти плямам, які полиняли. Вибір холодного режиму у пральній машині усуне більшість проблем із вимиванням кольорів, а також може продовжити термін служби одягу. Також краще встановлювати низький рівень віджиму, наприклад, у режимі делікатного прання.

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Як випрати одяг, щоб він не полиняв

Є кілька домашніх засобів, які збережуть у хорошому вигляді чорно-білий одяг чи речі зі світлими вставками. Якщо ви додасте півсклянки звичайного оцту при полосканні, рідина освіжить білизну і допоможе кольорам зберегти свою насиченість. Оцет не дає відтінкам вицвітати та зливатися один з одним, зберігаючи при цьому білий колір. Перед першим пранням слід замочити тканину на 30 хвилин у воді, змішаній з половиною склянки оцту та двома чайними ложками солі, щоб барвники закріпилися.

Раніше "Телеграф" розповідав про експресметод сушіння одягу після прання. Простий лайфхак допоможе в потрібний момент.