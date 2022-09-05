Як захистити хліб від плісняви: бабусина хитрість

Розповідаємо, де зберігати хліб, щоб він не пліснявів

У зв’язку з тим, що через війну в Україні хліб знову виріс у ціні, його довгострокове зберігання стає актуальним для багатьох українців.

Нерідко ми стикаємося з такою проблемою, коли хлібобулочний виріб ще не встиг зачерствіти, а на ньому вже з’явилися сліди від плісняви. Часто це відбувається через те, що хліб зберігається у пластикових хлібницях. Як пише kalambus, подібний аксесуар не годиться для батона та булок.

Де зберігати хліб, щоб він не плісняв

Відмінно для зберігання підходить хлібниця, виготовлена з дерева, а ще краще — з ялівцю. Однак цей аксесуар може дозволити собі не кожен. Зберігання хліба в холодильнику — не найкращий варіант, тому що в цьому випадку продукт втрачає аромат та смакові якості.

Ідеально впорається з покладеною на неї роллю — проста каструля. Щоб захистити хліб від плісняви, достатньо загорнути його в рушник і покласти в посуд. Також слід покласти на дно каструлі яблуко, очищену картоплину, кілька шматочків цукру або сіль. Зберігати хліб у такому вигляді потрібно під закритою кришкою.

Раніше "Телеграф" ділився найпростішою хитрістю, що робити, щоб яблука не темніли під час готування, а виглядали свіжими та апетитними.