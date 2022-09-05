Як очистити брудний посуд від жиру, нагару і залишків їжі, що пригоріли: дивний, але ефективний лайфхак

Спробуйте помити посуд за допомогою чайних пакетиків і результат вас приємно здивує

Досвідчені господині не викидають чайні пакетики, а знаходять їм застосування у прибиранні будинку. Приміром, нестандартний лайфхак із очищення унітазу за допомогою чайного пакетика вигадали китайські господині. Стане в нагоді ця річ і на кухні.

Про лайфхак з чайним пакетиком, який спростить процес миття посуду, пише видання Express. Особливо виручить цей засіб, якщо потрібно очистити від жиру або залишків їжі, що підгоріла, форми для запікання та інший посуд, що використовується в духовці. Що важливо, не доведеться розщедрюватися на дорогу "хімію" з магазину.

Щоб очистити брудний посуд, візьміть чайні пакетики, окріп та губки. Покладіть два пакетики чаю в брудний посуд і залийте окропом з чайника. Дайте постояти протягом п’яти хвилин, перш ніж вилити розчин у раковину. Вже тоді ви побачите, що основна маса забруднень зійшла разом із розчином. Після сполосніть посуд теплою водою, ще раз ретельно прополощіть і якщо залишилися забруднені місця – потріть губкою. Залишки їжі, яка пригоріла, або жирові плями зійдуть за секунди.

Раніше "Телеграф" розповідав, який простий та дешевий компонент допоможе відмити від жиру поверхні на кухні. Цей засіб, швидше за все, вже є у вашому домі.