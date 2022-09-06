Термос виділяє затхлий запах: легко усунути проблему можна двома копійчаними інгредієнтами

Неприємний запах може бути як у новому термосі, так і під час експлуатації

Неприємні запахи вони і неприємні, що заважають нам насолоджуватися маленькими радощами життя. Ніхто не дивується, коли специфічне амбре виділяє відро для сміття, а от як бути зі звичайним термосом, в якому ми тільки і тримаємо гарячий ароматний чай або каву?

Затхлий запах у термосі може виникнути через порушення правил догляду, а також невчасне миття металевого виробу. Причиною запаху можуть бути і резинки, їхній хімічний аромат. Також неприємне амбре з’являється під час експлуатації, коли в ємності починають розмножуватися бактерії.

Як позбутися запаху в термосі

За допомогою лимона. Нарізаємо на часточки і поміщаємо в ємність. Заливаємо водою та залишаємо на деякий час. Замість лимона можна використати лимонну кислоту (2-3 ст. л.).

Нарізаємо на часточки і поміщаємо в ємність. Заливаємо водою та залишаємо на деякий час. Замість лимона можна використати лимонну кислоту (2-3 ст. л.). За допомогою солі. 3-4 ст. л. засипаємо в термос і наливаємо окріп. Закриваємо кришкою та залишаємо на 5-7 годин. Потім вимиваємо термос теплою водою, добре просушуємо.

Раніше "Телеграф" писав, як прибрати запах вогкості в пральній машині — цей недорогий засіб чудово справляється зі своїм завданням.