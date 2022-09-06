Килим буде ідеально чистим: 1 простий продукт впорається навіть зі старою плямою

Є один незатратний та ефективний спосіб очистити килими в будинку

Килими в будинку необхідно періодично чистити, робити це можна за допомогою підручних засобів. Легко прибрати з килима вовну та пил, але деякі плями на килимі можуть глибоко в’їстись у волокна, якщо їх не усунути швидко. На щастя, видалити навіть застарілі забруднення досить просто в домашніх умовах.

Плями на килимі, будь це брудний відбиток лапи домашнього улюбленця або пролитий напій, потрібно очищати відразу, інакше вони можуть назавжди зіпсувати виріб або килимове покриття. Як пише видання Express, допоможе очистити килим простий лайфхак, для якого знадобиться звичайна піна для гоління.

Так, піну для гоління можна використовувати для видалення небажаних плям, які вже встигли вбратися у ворс. Проста біла піна для гоління є безпечною для використання на килимах, оскільки не містить барвників або пом’якшуючих речовин, які можуть призвести до появи нових плям.

Додамо, що при чищенні килима краще використовувати прохолодну або теплу воду, а не гарячу, тому що гаряча вода тільки сприяє вбиранню плями. Просто використовуйте теплу воду і невелику м’яку щітку або тканину і дуже акуратно втирайте піну в пляму, залиште на 10 хвилин, потім змийте. Розправьте тканину і промокніть насухо. Дайте килиму висохнути природним шляхом.

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