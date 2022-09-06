Забудьте про накип і наліт: копійчаний засіб, яким легко очистити посуд з нержавіючої сталі

Позбутися вапняного нальоту можна за допомогою буквально підручних засобів.

Вапняний накип — поширена проблема на кухні, яка значно псує зовнішній вигляд посуду. Найчастіше наліт з’являється через тверду воду. І виявляється, що немає нічого простішого, ніж очистити посуд від ненависних накипу та нальоту завдяки підручним засобам та народним методам.

Сьогодні ми хочемо вам розповісти, як очистити посуд з нержавіючої сталі від накипу. Як повідомляє belnovosti, щоб відмити накип на нержавійці, не потрібно прикладати сильних фізичних зусиль, а також потрібно витрачати кошти на дорогу хімію, якщо знати один маленький лайфхак.

Як відчистити посуд з нержавіючої сталі від нальоту та накипу

Перше, що потрібно зробити, — це запастися столовим оцтом. Цей копійчаний продукт допоможе легко вивести вапняний наліт із посуду. Що ж робити:

При появі легкого нальоту потрібно налити оцет на губку і протерти посуд.

Якщо ж наліт "серйозніший", то в забруднений посуд потрібно налити стільки води, щоб він повністю покривав накип, і влити в нього ½ склянки 9% оцту. Після цього розчин потрібно довести до кипіння і, зменшивши вогонь до мінімуму, почекати, коли накип повністю розчиниться.

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