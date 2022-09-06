Як позбутися плісняви та грибка на стінах: способи, які використовували ще наші бабусі

"Народні" засоби, які в ефективності не поступаються дорогою хімією.

Цвіль – це проблема, з якою періодично стикається практично кожна господиня. Особливо гостро ця проблема проявляється у тих місцях, де постійно є вода, тобто у ванній та на кухні, проте буває і таке, що пліснява з’являється і в інших кімнатах. Як же її позбутися?

Як повідомляє Ukr.Media, прибрати цвіль можна навіть не використовуючи різну хімію. Достатньо скористатися ефективними "народними" способами, які користувалися ще наші бабусі.

Як позбутися цвілі на стінах підручними засобами

Оцет — скребком обробіть стіни, потім налийте засіб у пульверизатор і розпорошіть на плісняву, а потім протріть губкою поверхню.

— скребком обробіть стіни, потім налийте засіб у пульверизатор і розпорошіть на плісняву, а потім протріть губкою поверхню. Перекис — альтернатива оцту, але без такого різкого запаху. Застосування таке саме.

Нашатир — варіант для більш серйозних плям цвілі. Приготуйте розчин: змішавши нашатир з водою у співвідношенні 1:1, і обробіть рідиною стіни, що вийшла, а потім мокрою мочалкою все протріть і добре провітріть приміщення.

— варіант для більш серйозних плям цвілі. Приготуйте розчин: змішавши нашатир з водою у співвідношенні 1:1, і обробіть рідиною стіни, що вийшла, а потім мокрою мочалкою все протріть і добре провітріть приміщення. Сода — у склянці води розчиніть чайну ложку соди і отриманим розчином протріть поверхні. Залиште все на 1 годину, а потім протріть мокрою ганчіркою.

Раніше "Телеграф" розповідав, який засіб допоможе прибрати з ванної кімнати цвіль раз і назавжди.