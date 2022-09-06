Як нарізати цибулю ідеальними кубиками: суперлегкий лайфхак (відео)

Щоб отримати рівні кубики цибулі, потрібно зробити одну хитрість

Маленькі хитрощі можуть полегшити процес приготування їжі. Наприклад, є нестандартні способи чищення таких овочів, як морква, картопля чи часник, які значно заощадять час. Те саме стосується і нарізки продуктів. Ту ж цибулю можна різати довго, тим більше, якщо вона викликає сльози. Але, на щастя, є вирішення цієї проблеми.

Один елементарний лайфхак допоможе ідеально нарізати цибулю кубиками. Приємний бонус ще й у тому, що цей оригінальний спосіб заощадить ваш час та сльози.

Так, кухар під ніком frommylittlekitchen в TikTok тримає цибулину вертикально, попередньо зрізавши скибочку знизу для стійкості. Потім вона береться за верхівку цибулини (там, де розташоване "волосся") і нарізає його вздовж на сегменти.

Після цього потрібно просто перевернути цибулю на бік і нарізати її. В результаті виходить ідеально нарізана кубиками цибуля. Користувачі TikTok захопилися цим продуктовим лайфхаком, а сам ролик набрав уже мільйони переглядів.

Плюс цього способу нарізки не лише у швидкості, а й у збереженні соковитості цибулини. До речі, чим менше соку та запаху виділятиме цибуля, тим менше шансів розплакатися над дошкою для нарізання. Деякі вважають за краще ховати очі під час нарізування цього "злого" овоча за окулярами.

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